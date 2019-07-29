Делегация молдавского парламента примет участие в саммите спикеров стран-членов ЕАЭС

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Новая власть сохранит все подписанные ранее международные соглашения, в том числе соглашение, в соответствии с которым Молдавия получила статус наблюдателя в ЕАЭС. Об этом в интервью ТАСС сказала председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный.

– Мы будем участвовать – и уже есть приглашение – в саммите спикеров парламентов стран-членов ЕАЭС в Астане. В том числе такое приглашение получила я как председатель парламента. Будет сформирована делегация для участия в этом форуме, – отметила она.