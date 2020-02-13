Делегация из Санкт-Петербурга находится с визитом в Кишиневе (ФОТО)

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Делегация из Санкт-Петербурга совершает визит в Кишинев по приглашению столичной администрации. В состав делегации вошли представители институтов проектирования, городского строительства и развития инфраструктуры при органе исполнительной власти северной столицы России.

По данным пресс-службы примарии Кишинёва, цель визита – предоставление поддержки, экспертизы и обмена опытом для развития проектов в муниципии. Высокие гости вместе с представителями кишинёвских муниципальных подразделений, ответственных за общественный транспорт, коммунальное управление, архитектуру, урбанизм и Муниципальный институт проектирования «CHIȘNĂUPROIECT», посетят ряд предприятий и стратегических объектов Кишинёва, которые должны быть полностью модернизированы. Среди них: парки и зоны отдыха, муниципальное предприятие «EXDRUPO», Управление электротранспорта, АО «Apă – Canal Chișinău», Ассоциация управления зелеными насаждениями и Цирк.

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан выразил надежду на то, что встреча заложит основы взаимовыгодного сотрудничества, которое пойдёт на пользу муниципию Кишинёв.

– Мы высоко ценим поддержку Санкт-Петербурга и надеемся, что опыт и поддержка будут полезными, так как у нас есть список проектов, которые нуждаются в разработке и реализации, – отметил градоначальник.

Делегация из Санкт-Петербурга пробудет в молдавской столице до 14 февраля включительно.