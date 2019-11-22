Делегация Белорусского республиканского союза молодежи посетила президентуру (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон встретился сегодня с делегацией Белорусского республиканского союза молодежи. Гости прибыли в Кишинев для участия в первом Молдавско-белорусском молодежном форуме.

Президент приветствовал представителей Белорусского республиканского союза молодежи и Лиги молодежи Республики Молдова, побеседовал с ними на тему двусторонних отношений и дружеских связей между нашими народами.

Молодые люди проявили интерес к деятельности института президента и к событиям в нашей стране. При этом их впечатлила рассказанная во время экскурсии история здания, в котором размещается администрация главы государства.

Глава государства пожелал ребятам успеха в создании площадки для взаимодействия и в налаживании диалога между представителями молодежных организаций и гражданского общества нашей страны и Беларуси, а также удачи в культурных мероприятиях, в которых они далее планируют участвовать.