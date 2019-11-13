Декларация: Фракция ПСРМ переходит к формированию нового правительства технократов

Фракция ПСРМ выступила с заявлением по поводу последних политических событий в стране. Публикуем текст декларации без сокращений.

Сегодня мы констатировали нежелание коллег из блока АКУМ поддержать правящую коалицию. Они выступили категорически против предложения о создании нового правительства, следуя тем же принципам, с тем же видением правительства, но с новыми людьми, избранными на основе взаимного согласия.

Требование коллег из АКУМ сформировать правительство, подобное тому, которое уже было распущено, с тем же премьер-министром, – несерьезно и свидетельствует о политическом инфантилизме и отсутствии конструктивного, примирительного подхода. Известно, что нельзя дважды войти в одну и ту же воду. Мы не можем перезагрузить правительство с теми же людьми, которые привели к его отставке. Это нонсенс. Но условие, выдвинутое коллегами из блока АКУМ: ограничить политические полномочия президента страны или даже отправить его в отставку, – показывает, что блок АКУМ провоцирует конфликт и у него другая повестка, которая не соответствует идее общего правления с ПСРМ.

Непримиримость блока АКУМ в сегодняшних дискуссиях, а также нежелание перестраивать коалицию на тех же принципах, но с новыми, ответственными людьми, показывают, что этот политический кризис был спровоцирован бывшим премьер-министром Майей Санду.

Принятие ответственности в отношении прокурора было преднамеренно неконституционным, чтобы служить предлогом для отставки правительства и распада коалиции, потому что блок АКУМ и г-жа Майя Санду, в частности, понимали, что они не способны обеспечить хорошие результаты. Поэтому, чтобы положить конец ряду ошибок и сбоев в работе правительства, чтобы не быть окончательно скомпрометированными перед внешними партнерами и собственными избирателями, блок АКУМ решил вернуться к удобной для них оппозиции. Де-факто представители АКУМ избавились от ответственности, сбежали от проблем страны, отказались от своих политических обещаний перед гражданами.

Сегодня очевидно, что повестка дня блока АКУМ имеет отношение не к управлению страной, а к предвыборной борьбе, а именно к борьбе президентских выборов, которые состоятся примерно через год. Так что теперь блок больше заинтересован в выборах, чем в управлении страной. К сожалению. В этих политических, социальных и экономических условиях Партия социалистов вынуждена принять решение, которое в первую очередь обеспечит безопасность страны, внутреннюю стабильность и благо граждан.

Досрочные парламентские выборы приведут страну к хаосу и катастрофическим социальным и экономически разрушительным последствиям, особенно накануне холодного сезона, когда необходимы быстрые и эффективные законодательные и исполнительные решения, которые принимаются без промедления. Поэтому мы, Партия социалистов, заявляем, что мы поддержим инициативу Президента Республики Молдова Игоря Додона по созданию правительства меньшинства, состоящего из профессионалов, технократов, аполитичных людей, для обеспечения развития Республики Молдова. В связи с этим мы заявляем об открытости для диалога со всеми депутатами и парламентскими фракциями, для того чтобы определить оптимальную формулу для формирования правительства технократов. В то же время мы объявляем, что не будем создавать еще одну коалицию или альянс с другими фракциями в парламенте. Следующее правительство будет техническим, а не политическим. Однако, хотя это будет аполитичное правительство, оно будет иметь все полномочия для реализации экономических и социальных проектов ПСРМ.

Это должно быть правительство, которое не будет бежать от ответственности, не будет добиваться жертвенности и не будет принимать неконституционные решения. Это будет социальное правительство, которое будет действительно работать для людей, без бесплатного политического пиара и без инфантильных прихотей. Мы объявляем, что с сегодняшнего дня фракция ПСРМ переходит в режим формирования нового правительства с участием Президента РМ и других парламентских фракций и с Божьей помощью для страны!