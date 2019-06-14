Декларация бывших председателей КС и судей: Последние решения Суда противоречат положениям Конституции (DOC)

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Десять бывших судей, которые работали в различных судебных инстанциях, подписали совместную декларацию, в которой говорится о том, что последние решения Конституционного суда (КС) противоречат положениям Конституции. Они разъяснили, почему, по их мнению, основанном на знаниях и многолетнем опыте, КС неверно интерпретировал 3-месячный срок, после которого следует роспуск парламента.

– КС отметил в скобках, что 3 месяца равны 90 дням. Подобная интерпретация представляет собой изменения конституционной нормы в порядке, не разрешенном законом. В компетенцию КС не входит вмешательство в текст конституционной нормы с целью внесения в него поправок, в данном случае путём указания других сроков, в которые может быть распущен парламент, – указано в декларации.

Кроме этого, судьи выразили свое полное несогласие с «произвольной процедурой, которая лежала в основе последних решений, которые поспешно принимались Конституционным судом с большими нарушениями». По мнению подписавшихся, вердикты КС преследовали цель отстранить новый парламент от власти, что, в свою очередь, создаёт политическую нестабильность в стране, передаёт tv8.md.

Декларацию подписали, в том числе, бывшие председатели КС Виктор Пушкаш и Думитру Пулбере, а также Александр Шпак – бывший судья Апелляционной палаты Кишинёва, Домника Маноле – бывшая судья Конституционного суда, Дмитрий Вистерничану – бывший судья ВСП, Елена Глигор – бывшая судья Апелляционной палаты Кишинёва, Николай Осмокеску – бывший судья КС, Татьяна Кирияк – бывшая судья в Калараше, Татьяна Дука – бывшая судья Апелляционной палаты Бельц, Татьяна Радукану – бывшая судья ВСП. Документ открыт и для других желающих подписаться.