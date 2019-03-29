Декларации – не для всех

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В прошлом году прошла информация о том, что физические лица уже не должны будут подавать декларацию о подоходном налоге. А сейчас стали напоминать об этом обязательстве. Так нужно или нет подавать эту декларацию? М. Журкэ, Кайнары

Как выяснила «АиФ в Молдове» в пресс-службе Государственной налоговой инспекции, 2018-й – особый в плане налогообложения год. Он делится на два налоговых периода: первый – с 1 января по 30 сентября, а второй – с

1 октября по 31 декабря.

Декларацию о подоходном налоге отдельно за первый и второй этапы 2018 года обязаны представить: а) физические лица, являющиеся резидентами РМ и имеющие обязательства по уплате налога за первый и, соответственно, за второй этапы налогового периода; б) физические лица (граждане РМ, иностранные граждане, лица без гражданства, включая членов товариществ и акционеров инвестиционных фондов), у которых нет обязательств по уплате подоходного налога, но они отчисляют процентную долю подоходного налога, перечисляемого в бюджет.

Заявление о подоходном налоге может быть подано: а) в электронном виде через сервис «Электронное декларирование»; б) на бумажном носителе в любом представительстве налоговой службы на основании документа, удостоверяющего личность, или с помощью системы «Быстрая декларация»; в) через почтовое отделение путём отправления бланка декларации заказным письмом в налоговую инспекцию, где обслуживается налогоплательщик.

Срок подачи декларации – до 30 апреля, но в связи с тем что эта дата в 2019 году приходится на выходной день, крайний день приёма бланков переносится на 2 мая. Для удобства граждан приём деклараций будет осуществляться и в выходные дни – 20, 21, 27 апреля и 1 мая (с 09:00 до 15:00), 30 апреля – с 08:00 до 17:00. В рабочие дни – 22–26 апреля, а также 2 мая – сотрудники, ответственные за приём деклараций, будут ждать граждан до 19:00.