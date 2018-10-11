Декан факультета права МолдГУ помещён под предварительный арест

Декан факультета права Молдавского государственного университета Серджиу Брынза, который был задержан 9 октября офицерами НАЦ после обысков в его кабинете, был помещён под предварительный арест на 30 суток.

Серджиу Брынза был задержан в рамках дела о пассивной и активной коррупции. Сам декан не появился на судебном заседании. По словам адвоката обвиняемого, его клиент не смог явиться по состоянию здоровья, так как у него проблемы с сердцем, пишет tv8.md. В то же время адвокат отметил, что Брынза невиновен, и он намерен обжаловать решение суда о помещении обвиняемого под предварительный арест.

Согласно материалам дела, доктор хабилитат права и руководитель докторской работы, который является и адвокатом, будучи членом комиссии по защите докторских работ в рамках университета, в августе текущего года передал декану факультета права денежные средства несколькими траншами.

Член комиссии действовал в интересах двух студентов докторантуры, а также в своих личных интересах – для похвалы за качественное проведение деятельности как руководителя докторской работы. В обмен на деньги декан факультета должен был упростить процедуру защиты докторских работ студентами.