Декан факультета права МолдГУ и научный руководитель докторских работ переведены под домашний арест

Судьи Апелляционной палаты изменили меру пресечения в отношении декана факультета права Государственного университета Молдовы Сергея Брынзы и руководителя докторантуры Виорела Берлибы. Обвиняемых по делу «докторских диссертаций» перевели из изолятора под домашний арест.

Напомним, что двое членов Комиссии по докторантуре Государственного университета Молдовы – декан факультета права МолдГУ Сергей Брынза, а также научный руководитель и бывший адвокат Влада Филата Виорел Берлиба – были задержаны 9 октября, прокурорами и офицерами Антикоррупционной прокуратуры по обвинению в коррупции.

Согласно материалам дела, доктор хабилитат права и руководитель докторской работы, который является и адвокатом, будучи членом комиссии по защите докторских работ в рамках университета, в августе текущего года передал декану факультета права денежные средства несколькими траншами. Член комиссии действовал в интересах двух студентов докторантуры, а также в своих личных интересах – для похвалы за качественное проведение деятельности как руководителя докторской работы. В обмен на деньги декан факультета должен был упростить процедуру защиты докторских работ студентами.

После их задержания 11 октября оба чиновника были помещены под предварительный арест на 30 суток в изолятор НАЦ.