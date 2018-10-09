Декан факультета права МолдГУ и научный руководитель докторских работ были задержаны НАЦ

Двое членов Комиссии по докторантуре Государственного университета Молдовы были задержаны сегодня, 9 октября, прокурорами и офицерами Антикоррупционной прокуратуры.

Об этом говорится в сообщении для прессы ведомства по итогам проведенных обысков в кабинете декана факультета права в Государственном университете Молдовы, а также в кабинете и на дому научного руководителя докторской работы по факту уголовного дела о пассивной и активной коррупции. Согласно материалам дела, доктор хабилитат права и руководитель докторской работы, который является и адвокатом, будучи членом комиссии по защите докторских работ в рамках университета, в августе текущего года передал декану факультета права денежные средства несколькими траншами. Член комиссии действовал в интересах двух студентов докторантуры, а также в своих личных интересах – для похвалы за качественное проведение деятельности как руководителя докторской работы. В обмен на деньги декан факультета должен был упростить процедуру защиты докторских работ студентами.

В результате проведенных обысков прокуроры изъяли технические средства, информационные носители и несколько докторских работ. Декан факультета права и научный руководитель были задержаны и доставлены в НАЦ для дачи показаний.