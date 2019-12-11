Действия насильственного характера против учителей будут наказывать

Действия насильственного характера против учителей будут наказывать

Родители или ученики, виновные в насильственных действиях в отношении учителей, будут подвергаться штрафам или даже тюремному заключению. Соответствующий законопроект предложит парламенту на одобрение Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету.

Согласно проекту, насилие в отношении учителей будет квалифицироваться как хулиганство и наказываться штрафом до 68 тысяч леев или лишением свободы на срок до 5 лет, пишет moldpres.md. За не слишком серьёзное хулиганство, то есть, оскорбительное отношение в общественных местах, будут налагаться штрафы до 3 000 леев или общественные работы до 60 часов.

Проект был разработан после того, как учителя сообщили о многочисленных случаях насилия и угроз в учебных заведениях. Документ отправят на рассмотрение парламенту.

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