Деятельность в сфере туризма в Молдове будет упрощена

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В некоторые законодательные акты будут внесены поправки для упрощения деятельности в сфере туризма. Проект доклада об этом был утвержден сегодня парламентской Комиссией по вопросам права, назначениям и иммунитету.

Проект предусматривает исключение обязательного образца туристического договора, что даст экономическим агентам возможность диверсифицировать содержание договора в соответствии с договорными отношениями с партнерами, но с соблюдением правовых норм. Также предлагается исключить туристический ваучер, передаёт moldpres.md.

– В условиях все более активной электронной торговли этот документ строгой регистрации устарел во времени и в значительной степени дублирует договор на туристические услуги, – пояснили в законодательном форуме.

В то же время авторы предлагают исключить обязательное оформление страховки на время путешествия только при посредничестве турагентств и туроператоров, а предложить потребителям туристических услуг свободу выбора страховых услуг.

Кроме того, предлагается расширить список учреждений, физических и юридических лиц, которым предлагается право создавать информационные туристические центры, поощряя в этом отношении продвижение местного туризма. Планируется также создать Консультативный совет по туризму, который станет платформой для взаимодействия на основе государственно-частного партнерства.

Проект предстоит принять законодательному форуму.