Деятельность ПСРМ в парламенте за 4 года: только цифры и факты

Заканчивается мандат Парламента Республики Молдова 20-го созыва. К сожалению, этот юбилейный состав парламента оказался самым позорным за всю историю нашей страны. Об этом говорится в декларации Партии социалистов по этому поводу.

Как отмечают социалисты, в парламент попали люди, которые перед этим утаили страшную правду о краже миллиарда евро из финансово-банковской системы страны. Путём манипуляций и откровенной скупки депутатов было создано новое парламентское большинство.

– Фракция Демократической партии, насчитывавшая в начале мандата этого парламента 19 депутатов, увеличилась более чем в 2 раза. Нынешний состав парламента установил мрачный рекорд среди парламентов всех стран мира: всего в другие фракции и депутатские группы перебежали 38 депутатов – почти 40% всего депутатского корпуса! Отдельной страницей в истории парламента 20-го созыва стало голосование за правительство Павла Филипа 20 января 2016 года, в момент, когда десятки тысяч граждан протестовали на холоде у стен парламента. Это решение было принято благодаря голосам тех самых депутатов-перебежчиков, – констатируют в ПСРМ.

Единственная фракция в парламенте, которая на протяжении всего мандата была в оппозиции – это фракция Партии социалистов, которая по итогам выборов 2014 года была крупнейшей парламентской фракцией. Социалисты, в отличие от всех остальных фракций, не проголосовали ни за одно правительство, говорится в документе.

Законопроекты

Фракция ПСРМ в парламенте внесла 283 законопроекта, из которых 112 проектов правового характера, 66 – социального, 59 – экономического и 46 – политического характера. Всего за 4 года парламент принял 50 законопроектов, внесённых фракцией Партии социалистов. 132 законопроекта были отвергнуты парламентским большинством, десятки находятся в подвешенном состоянии. Все эти инициативы носят социально-экономический характер.

Также искусственное парламентское большинство отклонило десятки инициатив, исходящих от всенародно избранного президента Игоря Додона. Это общеизвестные инициативы об отмене законопроекта о возврате миллиарда гражданами, увеличение пенсий 2 раза в год, учреждение материнского капитала, защита людей с ограниченными возможностями, а также важнейшие политические законопроекта, связанные с защитой государственности, запретом унионизма, изменением подхода к образовательной системе.

Вотумы недоверия власти

С декабря 2014 года фракция Партии социалистов выдвинула три вотума недоверия главам правительств: одно Валерию Стрельцу и два Павлу Филипу. Благодаря вотуму ПСРМ премьер-министр Стрелец и его правительство были отправлены в отставку 22 октября 2015 года.

Отставки министров

Благодаря резолюциям, в том числе внесённым фракцией ПСРМ, в отставку были отправлены 9 министров: Василий Бытка, Юрий Киринчук, Корина Фусу, Виорел Чиботару, Руксанда Главан, Андрей Галбур, Георге Брега, Светлана Чеботарь.

Многие законопроекты были цинично переписаны и выданы за свои парламентским большинством

В этом ключе фракция ПСРМ заявляет, что для социалистов не так важно, чья подпись стоит перед законопроектами: важно, чтобы эти законы работали на благо людей.

Ежедневная работа с гражданами

За 4 года каждый депутат принял не менее 33 тысяч человек. В своей сумме депутаты фракции ПСРМ встретились с 792 тысячами граждан страны и помогли им решить их многие проблемы.

– ПСРМ – единственная фракция в парламенте, которая проводит еженедельно, по понедельникам, приёмы граждан. Депутатов нашей фракции знают и будут знать наши сограждане. Весь пакет из десятков законопроектов, разработанный нами, а также выдвинутый президентом, мы обязуемся зарегистрировать и принять сразу после парламентских выборов, после того, как получим большинство в новом парламенте страны, – заключается в заявлении.