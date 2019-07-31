Деятельность парламентской комиссии по расследованию попытки антиконституционного путча ДПМ продлена на 60 дней

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Парламент решил продлить на 60 дней деятельность следственной комиссии по выяснению обстоятельств попытки антиконституционного путча Демократической партии, осуществленной посредством Конституционного суда и Генеральной прокуратуры. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании законодательного органа.

Продление деятельности комиссии связано с тем, что она не получила ответы от всех структур, к которым ранее обратилась, а также не успела заслушать всех, кто обладает или может обладать информацией по этому поводу.

Следственная комиссия была создана 18 июня. Ее возглавил социалист Владимир Цуркан. В состав комиссии также вошли Михай Попшой, Дину Плынгэу, Григоре Новак и Виктор Гайчук. Фракции ДПМ и “Шор” делегировать своих представителей в состав комиссии отказались.