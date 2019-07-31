Деятельность парламентской комиссии по расследованию попытки антиконституционного путча ДПМ продлена на 60 дней

Деятельность парламентской комиссии по расследованию попытки антиконституционного путча ДПМ продлена на 60 дней

Парламент решил продлить на 60 дней деятельность следственной комиссии по выяснению обстоятельств попытки антиконституционного путча Демократической партии, осуществленной посредством Конституционного суда и Генеральной прокуратуры. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании законодательного органа. 

Продление деятельности комиссии связано с тем, что она не получила ответы от всех структур, к которым ранее обратилась, а также не успела заслушать всех, кто обладает или может обладать информацией по этому поводу.

Следственная комиссия была создана 18 июня. Ее возглавил социалист Владимир Цуркан. В состав комиссии также вошли Михай Попшой, Дину Плынгэу, Григоре Новак и Виктор Гайчук. Фракции ДПМ и “Шор” делегировать своих представителей в состав комиссии отказались.

 

 

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