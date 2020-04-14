Деятельность некоторых крупных предприятий в стране была возобновлена (ВИДЕО)

Деятельность некоторых крупных предприятий в стране была возобновлена (ВИДЕО)

Если нынешняя динамика ситуации с коронавирусом в Молдове продолжится, власти страны сделают всё возможное для того, чтобы некоторые виды экономической деятельности были возобновлены в самое ближайшее время. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон. 

Глава государства отметил, что некоторые предприятия в СЭЗ уже возобновили работу – например, крупная компания “Draxlmaier”.  Это означает, что в страну поступили заказы, и что тысячи людей вернулись к труду – безусловно, с соблюдением всех необходимых правил.

Игорь Додон также рассказал, что были проведены беседы с представителями коммерческих банков на тему вчерашнего решения правительства покрыть проценты по взятым с целью выплаты зарплат или для оборотных средств кредитам.

– Хочу напомнить, что государство возместит проценты по кредитам в размере трех месячных фондов оплаты труда до конца этого года, – подчеркнул президент. 

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