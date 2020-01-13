Деятельность экономических агентов из приднестровского региона и их взаимоотношения с коммерческими банками страны – в поле зрения президента (ФОТО, ВИДЕО)

Деятельность экономических агентов из приднестровского региона и их взаимоотношения с коммерческими банками страны – в поле зрения президента (ФОТО, ВИДЕО)

В понедельник Игорь Додон провел рабочее заседание с участием председателя Национального банка Молдовы Октавианом Армашу и вице-премьером, министром финансов Серджиу Пушкуцэ.

Был проведен анализ о ходе выполнения поручения президента по вопросу деятельности экономических агентов из приднестровского региона и их взаимоотношений с коммерческими банками Республики Молдова. Глава Национального банка Октавиан Армашу раскрыл некоторые детали возможного механизма использования национальной валюты как платёжного средства между экономическими агентами приднестровского региона и коммерческими банками Республики Молдова.

– В этом контексте было подчёркнуто, что предлагаемые меры направлены на снятие любых рисков, связанных с отмыванием денег, согласно международным обязательствам, которые взяла на себя Республика Молдова. Был выработан общий подход о необходимости продолжить обсуждение данной проблематики в рамках соответствующей рабочей группы по мерам укрепления доверия с участием экспертов из Кишинёва и Тирасполя, – отметил глава государства на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы. 

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