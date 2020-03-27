Деятельность еще двух КПП временно приостановят: детали

Деятельность еще двух КПП временно приостановят: детали

Деятельность КПП Костешты – Стынка и Бричаны – Росошаны будет приостановлена с 29 марта. Об этом после заседания комиссии по ЧС сообщил Ион Кику. 

– Министерство внутренних дел и Министерство финансов должны обеспечить временное приостановление деятельности КПП Костешты – Стынка на молдо-румынской границе и Бричаны – Росошаны на молдо-украинской границе, начиная с 29 марта. То есть, закрываются еще два наземных КПП, – сказал он. 

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