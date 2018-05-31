Деятели культуры, науки и спорта: Мы не видим примаром Кишинева никого, кроме Иона Чебана (ВИДЕО)

Ряд деятелей культуры, науки и спорта вышли сегодня на пресс-конференцию, в ходе которой выступили с призывом к жителям Кишинева поддержать на выборах генпримара 3 июня кандидата от Партии социалистов Иона Чебана.

Так, по словам доктора исторических и политических наук, ректора Института международных отношений Валентина Бенюка, Чебан обладает значительной профессиональной подготовкой, как теоретической – окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, так и практической – за его спиной три года работы в муниципальном совете Кишинева.

– Его оппонент из платформы DA Андрей Нэстасе не обладает ни тем, ни другим. Если он станет во главе примэрии, то гибельная для города политика Дорина Киртоакэ продолжится: будут обещания, демагогия, рассуждения о геополитике, о векторе развития и «русских танках», но никаких реальных результатов, – отметил он, пишет infotag.md.

По его мнению, Чебан всегда вовлечен в диалог с гражданами, открыт для них, прислушивается к их мнению, знает их проблемы и возможности их решения, поэтому городу нужен именно такой примар. Андрей Нэстасе же на дебатах показал полное незнание городских дел, предпочитая лишь разводить демагогию.

Экс-министр культуры, бывший посол РМ в Болгарии Вячеслав Мадан полагает, что жители столицы устали от экспериментов и пустых слов бывшего примара Дорина Киртоакэ, от его постоянных обещаний светлого будущего, которое все никак не наступит.

– Кишиневу нужен примар, который умеет принимать решения и делать конкретные шаги, и Ион Чебан – именно такой человек, – сказал он.

Народный артист РМ, основатель группы Millenium Влад Горгос отметил, что Кишинев обладает богатым культурным наследием, большим количеством талантливых людей, которых необходимо поддерживать, а Ион Чебан всегда выступал за развитие всех направлений культуры и искусства.

Заслуженный артист Александр Шишкин считает, что долг каждого кишиневца – остановить беспредел, из-за которого белый город, цветок из камня превратился в болото.

– Нас кормят сказками о светлом будущем, но при этом обворовывают здесь и сейчас. Я тесно общаюсь с Ионом Чебаном, вижу его напор, и уверен, что он и его команда профессионалов смогут вернуть Кишиневу былой образ и величие, превратить его в настоящий европейский город, гордость горожан и всей республики, – сказал он.

Мастер спорта международного класса по самбо Иван Курдов посетовал, что Кишинев, бывший ранее настоящей спортивной столицей, теперь лишен своей главной гордости – Республиканского стадиона, а спорту уделяется все меньше внимания. Он выразил уверенность, что именно Ион Чебан, который проявил себя как боец, сумеет изменить текущую ситуацию к лучшему.

Народная артистка Лилия Шоломей подчеркнула, что в жизни главное – семья, а Кишинев – это одна большая семья, и Ион Чебан – прекрасный кандидат на роль главы этой семьи.

Второй тур выборов генпримара Кишинева состоится уже в это воскресенье, 3 июня.