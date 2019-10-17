Деятели культуры и искусства поддерживают Иона Чебана и призывают кишиневцев голосовать за него (ВИДЕО)

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Известные в Молдове деятели культуры и искусства – актер Александр Шишкин, экс-директор Национального хореографического колледжа Юрий Горшков, продюсер группы “Millenium” Влад Горгос и солистка Национального театра оперы и балета Лилия Шоломей – поддерживают кандидата ПСРМ на должность генерального примара Кишинева Иона Чебана и призывают жителей муниципия голосовать за него на предстоящих выборах. Об этом они заявили в рамках проведенной сегодня пресс-конференции.

Давайте выберем хозяина города, и будем с него спрашивать за всё, что происходит в столице. Все, кто был ранее, не хотели брать на себя ответственность. Ион Чебан знает, что делать. Он пример того, когда слова не расходятся с делом. Ион Чебан – управленец с прекрасным образованием и огромным опытом. Ион Чебан предлагает конкретные меры по решению проблем. Давайте выберем человека дела, команду дела, команду профессионалов! — подчеркнули деятели культуры и искусства, пишет actualitati.md.

Напомним, ранее в поддержку Иона Чебана выступили также спортсмены. Всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.