Дефицит кадров: на столичных спасательных станциях не хватает персонала (ВИДЕО)

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На спасательных станциях Кишинёва не хватает работников. Вакантными остаются около 30% мест. Поэтому многим спасателям приходится работать в две смены и совмещать несколько должностей.

Как пишет publika.md, в парке “Долина роз” вместо 12 спасателей работают всего 6. Хуже обстоят дела на спасательной станции на озере Гидигич. Там вместо 15 сотрудников работают всего 5.

У нас есть всё необходимое снаряжение и костюмы аквалангистов. Всё новое и в хорошем состоянии. Есть спасательные круги и жилеты для всего экипажа, гидрокостюмы для плавания в холодной воде. Не хватает только людей, особенно аквалангистов и медсестер, – пожаловался начальник Гидигичской спасательной станции.

Всего на спасательных станциях Кишинёва не хватает 40 сотрудников.