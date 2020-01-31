Дедушка по ошибке дал 3-летнему внуку «Каптоприл»: ребёнка госпитализировали

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Дедушка по ошибке дал трёхлетнему внуку вместо «Глицина» две таблетки лекарственного препарата «Каптоприл» . Ребёнка отвезли в больницу.

Инцидент произошёл в Слободзее. Малышу промыли желудок и оставили под наблюдением врачей. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних призывают родителей быть предельно внимательными и не оставлять лекарства, горячую воду, бытовую химию в зоне доступа ребенка. Дети всегда должны быть под присмотром.