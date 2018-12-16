Дед Мороз придёт к каждому в дом, но… за деньги: сколько стоит аренда дедушки с волшебным посохом (ВИДЕО)

В новогодние праздники самым желанным гостем является Дедушка Мороз, который создаёт соответствующую атмосферу в доме и даёт детям веру в чудо. Однако за услуги волшебника приходится платить родителям. Стоимость услуг Дедушки Мороза варьирует от 300 до 1 500 леев в зависимости от желаемого дня и часа его прихода.

Актёр столичного театра «Джинта Латинэ» Дорин Грибинча уже более 7 лет в новогодние праздники превращается в Деда Мороза, чтобы подарить радость детишкам, передаёт publika.md. Этот год для него тоже не стал исключением, он уже запланировал визиты в столичные детские сады, а некоторые пригласили его домой даже в новогоднюю ночь.

– Насколько вы были послушны, потому что Дед Мороз прочитал ваши письма и придёт только к самым послушным. Я каждый раз переживаю эмоции в этот период, так ка малыши реагируют по-разному. Некоторые дёргают за бороду, проверяя настоящая она или нет. Некоторые просят машину, некоторые iphoneX и так подарки за подарками – рассказал актёр.

Некоторые родители сами пытаются войти в роль Деда Мороза и Снегурочки, поэтому арендуют соответствующие костюмы. В этом им помогает Елена Цуркан, которая уже около 20 лет создаёт карнавальные костюмы.

– В прошлом году один человек взял в аренду костюм Деда Мороза и пошёл в нём поздравлять родственников. Его родным настолько понравилась идея, что попросили его прийти и в этом году, поэтому мужчина заказал костюм ещё в ноябре. Этот же костюм из года в год в новогоднюю ночь берёт в аренду и таксист, – рассказала швея.