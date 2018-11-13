Дебоширы на дороге: пойманный пьяным за рулем водитель устроил разборки с полицейскими (ВИДЕО)

Водитель BMW был задержан сотрудниками Национального инспектората патрулирования за езду в нетрезвом виде. Инцидент произошёл 12 ноября около 00:10 по улице Григоре Александреску, недалеко от парка Валя Морилор, в столичном секторе Буюкань.

По заявлению сотрудника пресс-службы Национальной патрульной инспекции Алины Бунгез для deschide.md, водитель BMW, молодой человек в возрасте 29 лет, был остановлен патрульным экипажем после того, как ехал по дороге ненадлежащим образом.

– Во время проверки молодой человек отказался выполнить требования полицейских и попытался ударить одного из сотрудников, за что и был задержан. Взятый у водителя анализ показал наличие 1,08 промилле алкоголя. Мужчина будет также наказан за неподчинение должностным лицам полиции, — добавила Бунгез.

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством, вождение за рулём в нетрезвом виде санкционируется следующим образом:

средняя тяжесть — штраф в размере до 25 000 леев, с лишением права на вождение на срок от 2 до 3 лет;

сильное опьянение — штраф до 42 500 леев или неоплачиваемый труд, с лишением права на вождение на срок от 3 до 5 лет.

Начиная с 14 декабря 2018 года, водители, севшие за руль автомобиля в нетрезвом виде, останутся без водительских прав и не смогут управлять машиной, пока дело будет рассматриваться в суде.