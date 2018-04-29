«Дарованная судьбой». Долгая дорога Умы Турман к счастью с Тарантино

«Самая интеллектуальная красотка Голливуда» сводила с ума множество мужчин, но лишь для одного смогла на долгие годы стать сначала наваждением, затем музой, а потом и женой.

Ума Турман родилась 29 апреля 1970 году в Бостоне. Полное имя знаменитой актрисы и бывшей модели — Ума Каруна Метта Упехка Мадита, что с языка хинди переводится как «дарованная судьбой».

Модель-посудомойка

Роберт Турман, отец актрисы, был первым в истории гражданином США, принявшим сан буддийского монаха от Далай-ламы. Сегодня он президент Американского института буддизма. Безусловно, отец оказал огромное влияние на формирование актрисы.

Однако посвятить себя изучению духовных практик, как её отец, девушка не собиралась. Наоборот, выбрала радости земные и отправилась покорять Голливуд. Надо сказать, «пробивных данных» Уме было не занимать: она мыла посуду в ресторане, одновременно подрабатывая фотомоделью и обивая пороги киностудий. Наконец ей повезло: Уму стали приглашать на роли. Её заметили сначала во второстепенных ролях, а всемирная слава к актрисе пришла в 1994 году. В её жизни появился Квентин Тарантино : её коллега, её наставник, её режиссёр, её сценарист. И потом — её любимый муж.

Он пригласил её на главную женскую роль в своём «Криминальном чтиве». Вернее, не пригласил, а уговорил. Его предыдущая лента («Бешеные псы») мгновенно стала культовой среди поклонников триллеров. Окрылённый Тарантино приступил к экранизации уже имевшихся у него новелл «Чтива». Маниакально подходящий к выбору актёров режиссёр в роли Мии Уоллес видел только Уму.

Размер имеет значение

Как ни странно, восхищаться ей Тарантино начал… с ног. У Турман «неженский» 42 размер ступни. То, что многими воспринималось бы как недостаток, Тарантино посчитал невероятно сексуальным. Он загорелся желанием снимать Уму. Режиссёр так хотел добиться её согласия на съёмки, что, пытаясь увлечь сюжетом ленты, зачитывал ей сценарий по телефону, чтобы у Турман не было времени даже посомневаться. Тогда она первый раз сказала ему важнейшее в своей жизни «да».

Конечно, в фильме он заставил её разуться. «Босой твист» в исполнении Умы и её звёздного партнёра Джона Траволты (карьеру которого фильм реанимировал) зрители всего мира помнят до сих пор. Потом Тарантино ещё не раз будет выписывать сценарные решения, для того чтобы ступни его музы стали частью фильма. В «Убить Билла» он даже выстроит целую сцену на том, как Ума пытается шевельнуть пальцем ноги.

Но это потом. Пока же «Криминальное чтиво» подарило Турман статус одной из самых высокооплачиваемых артисток Голливуда. Получив гонорар, она сразу отправилась в долгое путешествие на Тибет, где так хорошо знали её отца.

20 лет в режиме ожидания

Мало кто мог тогда предположить, что это начало длинной любовной истории. Но — через ошибки и страдания. Ещё до знакомства с Тарантино Ума была женой культового актёра Гэри Олдмена. Потом рассталась с ним, а уже после «Чтива», на съёмках фантастической ленты «Гаттака», Ума начала встречаться с партнёром по фильму, актёром Итаном Хоуком. Вскоре вышла за него замуж: в этом браке родились дочь Майя Рэй и сын Левон Роэн. Но и этот брак не был счастливым. Хоук, как оказалось, был не готов к семейной жизни, а вокруг было слишком много других красивых актрис. Супруги расстались.

«Обжегшись» на звёздных актёрах, Турман на 7 лет погрузилась в роман с человеком из совсем другой индустрии: бизнеса и финансов. С Арпадом Бюссоном Ума неплохо ладила, родила в 2012 году от него дочь, полное имя которой Розалинд Аруша Аркадина Алталун Флоренс Турман-Бюссон.

Они собирались пожениться, была даже намечена дата свадьбы, но Турман не только отменила мероприятие, но и вовсе расторгла помолвку с финансистом. Многие не могли тогда понять причины расставания вполне крепкой с виду пары. А потом всё выплыло на свет божий.

Муза, жена

«Круг замкнулся» на Каннском кинофестивале 2014 года. Главной его сенсацией стало появление Умы Турман и Квентина Тарантино не как старых друзей и коллег, а как официальной пары. Они бросали друг на друга влюблённые взгляды и просто светились от счастья. Многие коллеги и журналисты недоумевали: если всё так прекрасно между вами, то почему вы так долго ждали обретения этого счастья? И пара призналась в одном из интервью, что они оба всегда были неравнодушны друг к другу. Но что-то постоянно не стыковалось, мешало развить им отношения от дружеских до любовных.

«Всплыл» и другой факт: это не первая их попытка быть вместе. Оказывается, расставаясь с очередной женщиной, Тарантино приходил к Уме. Со смехом пара призналась, что случалось это раз в десять лет. И каждый раз, после того как объявлялся Тарантино, Турман расставалась со своим мужчиной. В конце концов режиссёр и актриса решили больше не испытывать судьбу и жить вместе. Ведь мечтой режиссёра всегда было обрести в своей жизни женщину, которая будет обожать его фильмы и восхищаться его творчеством. Также она должна понимать, почему он, занимаясь новым проектом, отдаёт всего себя фильму, не может ежеминутно быть рядом. И, конечно, у музы Тарантино должны быть сексуальные ступни.

Сейчас в интервью Квентин Тарантино признаётся открыто, что Ума была его музой все эти годы. Свои лучшие сценарии и картины он создал, благодаря ей, женщине с именем «дарованная судьбой».