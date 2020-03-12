Дарованная: Наша цель – не наказать граждан, а защитить тех, кто соблюдает закон!

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Парламент РМ принял сегодня в двух чтениях законопроект об ужесточении наказания за несоблюдение мер профилактики или борьбы с эпидемическими заболеваниями. Проект был единогласно поддержан фракцией ПСРМ. Депутаты Партии социалистов отметили, что данное решение – крайне необходимо в сложившейся во всем мире и в нашей стране, в том числе, ситуации.

– Мы выступили с этими мерами не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы защитить граждан, которые соблюдают все обязательства и законодательство, – сказала депутат Алла Дарованная.

Она также призвала родителей позаботиться о том, чтобы в период вынужденных каникул их дети оставались дома, а не гуляли по городу и не ездили в общественном транспорте. Не подвергать себя опасности она рекомендует и самим взрослым. Для этого следует временно отказаться от посещения мест массового скопления людей.

– Все зарегистрированные на сегодняшний день случаи – импортированные. Пока нет случаев передачи этого вируса от человека к человеку. Также просим внимательно заполнять эпидемиологические карты, соблюдать карантин, – сказала она, добавив, что уже с сегодняшнего дня те, кто ставят под угрозу здоровье других граждан, могут быть наказаны.