Данные Youtube: санный спорт пользуется спросом у молдаван, смотрящих Олимпиаду (ФОТО)

Санный спорт оказался самым любимым видом спорта у наших сограждан.

Об этом говорят результаты анализа просмотров на YouTube за последние 12 месяцев, передаёт TV8. Как оказалось, молдаване больше следят за санным спортом, чем за другими зимними видами состязаний.

Вместе с Молдовой за санным спортом следит Румыния, Венгрия, Словакия, Чехия, Испания. А вот самым популярным в мире всё же является хоккей. Его смотрят в России, Украине, Канаде, Швеции и США. В Африке предпочитают кёрлинг, в Китае – конькобежный спорт, а в Австралии – сноубординг.

Напомним, что зимние Олимпийские игры стартовали 9 февраля в корейском городе Пхёнчхане. В них примут участие два молдавских спортсмена. Они выступят в лыжных гонках и соревнованиях по горным лыжам.