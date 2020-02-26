Данные Таможенной службы: Экспорт из Гагаузии превышает импорт

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Экспорт из Гагаузской автономии за рубеж значительно превышает импорт. Таковы данные Таможенной службы Молдовы, которые озвучили в Управлении экономического развития и туризма Гагаузии.

Так, в прошлом году предприятия из Гагаузии экспортировали за рубеж продукцию на сумму почти 2 миллиарда леев. Половина экспорта пришлась на долю алкогольной и безалкогольной продукции, передаёт gagauzinfo.md.

– По данным Таможенной службы Республики Молдова, в 2019 году экспорт продукции из Гагаузии составил 1 миллиард 985 миллионов 47 тысяч леев, и по сравнению с 2015 годом вырос на 15%, – сказала в эфире радио GRT начальник управления Наталья Чувальская.

В основном, продукция уходит на экспорт в страны СНГ и Евросоюза, Турцию, Грузию, Китай. Наибольший удельный вес в структуре экспорта составляет алкогольная продукция (44,5%), зерновые культуры (11,2%), консервы (7,1%), фрукты и овощи (1,2%).

Сумма импортируемой в Гагаузию продукции составила 1 миллиард 614 миллионов леев. Больше всего товаров в автономию привезли из Турции (46,9%), СНГ (28,9%) и ЕС (18,2%). В Гагаузию чаще всего завозят промышленные товары – котлы и оборудование, топливо, транспорт, трикотаж и продукция из стекла.

– В 2019 году экспорт превысил импорт на сумму в 370 миллионов леев. Это говорит о том, что торговое сальдо Гагаузии является положительным, – подчеркнула Наталья Чувальская.

В Управлении экономического развития и туризма Гагаузии отметили «впечатляющую динамику» внешней торговли автономии в минувшем году.