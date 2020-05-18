Данные НАПУ за неделю: что произошло в тюрьмах страны

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По состоянию на прошлую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 564 человека. 25 человек были освобождены, 52 – задержаны и помещены в следственные изоляторы.

Согласно отчёту НАПУ, 5 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

В ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 4 пакета с предположительно наркотическим веществом, 7 л алкоголя, модем с Wi-Fi и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым.

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