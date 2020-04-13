Данные НАПУ: сколько заключённых содержатся в тюрьмах Молдовы

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По состоянию на прошлую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 602 человека. 42 человека были освобождены, 19 – задержаны и помещены в следственные изоляторы.

Как передаёт пресс-служба НАПУ, 6 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

В ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 3 мобильных телефона, 1 пакет с предположительно наркотическим веществом и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым.

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