Данные Минздрава: четыре человека скончались от осложнений, вызванных коронавирусом

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщило об еще четырёх случаях смерти от осложнений, вызванных коронавирусом. У всех пациентов были хронические заболевания.

Согласно представленным данным, скончались 64-летний житель Кишинёва, две жительницы столицы 58 и 77 лет, а также 62-летняя жительница Каушан. Трое из них находились в больнице “Святая Троица”, а жительница Каушан получала лечение в Больнице скорой медицинской помощи. К сожалению, из-за хронических заболеваний и осложнений, вызванных COVID-19, спасти их не удалось.

Таким образом, число летальных исходов составляет на данный момент 140. Вылечились 1 658 человек.

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