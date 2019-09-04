Данные листка о медицинском отпуске будут регистрироваться в онлайн-системе

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты запустило сегодня портал листков о медицинском отпуске. На нём будут регистрироваться данные медицинских листков и передаваться Национальной кассе социального страхования (НКСС), которая с 1 июля 2019 года рассчитывает и выплачивает пособия по временной нетрудоспособности.

Таким образом, пациенты по-прежнему будут получать листки о медицинском отпуске на бумажном носителе для предоставления работодателю. При этом данные будут вносить в онлайн-систему медико-санитарные учреждения, чтобы впоследствии информацию могла использовать НКСС, передаёт moldpres.md.

Напомним, что с 1 июля 2019 года применяются новые процедуры расчёта и выплаты пособий по временной нетрудоспособности. По новым правилам, работодатель будет устанавливать, высчитывать и оплачивать из собственных финансовых средств пособие по временной нетрудоспособности, вызванной обычными заболеваниями или несчастными случаями, не связанными с работой, в течение первых пяти календарных дней временной нетрудоспособности. С шестого дня размер пособия будут рассчитывать и устанавливать территориальные кассы социального страхования.