Даниела Морарь возглавит миссию РМ при ЕС (ФОТО, ВИДЕО)

Даниела Морарь возглавит миссию РМ при ЕС (ФОТО, ВИДЕО)

На основании ранее поступившего предложения правительства Игорь Додон подписал Указ о назначении Даниелы Морарь на должность посла, главы Миссии Республики Молдова при Европейском союзе.

При этом бывший полпред Молдовы в Евросоюзе Еуджен Карас принял предложение Додона присоединиться к команде президента и занять должность советника по внешней политике.

– Подчеркну, что мы будем настаивать на назначении карьерных дипломатов, а не политиков на должности послов, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

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