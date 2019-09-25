Дан приказ всем фестивалить

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О том, как жизнь на левом берегу Днестра всё больше превращается в сюрреализм

Приднестровье в сентябре буквально захлестнула череда праздничных мероприятий. Регион продолжает отмечать очередную годовщину своей якобы независимости.

Международного признания за 29 лет «самостоятельного плавания» самопровозглашённое государство так и не добилось. Похвастать особо нечем. Вместо хлеба насущного местная администрация предлагает обманутым гражданам погрузиться в безудержное веселье. В общем, это просто праздник какой-то. Или… умирать – так с музыкой?

Шутки плохи

В эти дни в Приднестровье принято много говорить. Торжественные собрания, митинги, пресс-конференции, обращения, заявления. Официоз в стиле СССР. Хедлайнером обычно выступает глава региона. Сегодня его обязанности исполняет Вадим Николаевич Красносельский – ставленник младшего партнёра Влада Плахотнюка Виктора Гушана, который владеет всем известным холдингом «Шериф» и, по сути, является хозяином Приднестровья.

В народе лидера левобережной части Молдовы называют аббревиатурой КВН – по фамилии, имени и отчеству. И неспроста. Со своими речами он вполне мог бы стать успешным резидентом Клуба Весёлых и Находчивых. Говорит он много, с лирическими отступлениями, правда, не всегда слаженно. Некоторые выражения, как в случае с Виталием Кличко, лучше просто цитировать. Однако в самом Приднестровье это делать чревато, ведь с приходом В. Красносельского в Уголовный кодекс была введена статья, предусматривающая наказание за оскорбление президента т. н. ПМР в виде штрафа, обязательных исправительных работ или лишения свободы на срок до 5 лет.

Но из песни, как говорится, слов не выкинешь. «Как-то всегда не хватало времени на это. Считаю, что как раз время и настало. Надо дать людям счастье, благополучие и уверенность в завтрашнем дне, поэтому в этом году – фонтанная группа в Тирасполе, в следующем году, думаю, фонтанные группы во всех городах и районах. А на 30-летие республики это, конечно, полное окончание работ по Екатерининскому парку. Все главы госадминистраций уже знают требования президента именно по организации фестивалей различного рода: музыкальных, исторических, культурных, детских по всей территории нашей республики… Сейчас в Бендерской крепости собираются люди на мероприятия… Все рады, все этого ждут. Так будет во всех городах и районах на 30-летие, целый год… Мы воспользуемся тем шансом, который дала нам судьба, и сделаем Приднестровье краше, лучше, интереснее, а жизнь каждого приднестровца – чуть-чуть, но счастливее», – заявил В. Красносельский.

С приходом В. Красносельского в Уголовный кодекс была введена статья, предусматривающая наказание за оскорбление президента т. н. ПМР в виде штрафа, обязательных, исправительных работ или лишения свободы на срок до 5 лет.

Нет поводов для веселья

Вот, оказывается, каковы стратегия развития, идеология и лекарство от всех бед. Вот чего приднестровцам, по мнению лидера региона, не хватает – двух Ф – фонтанов и фестивалей. Но в действительности поводов для веселья у приднестровцев всё меньше. Да и на это деньги нужны. А где их взять? Денег и работы нет и не предвидится. В регионе подорожало мясо. Сейчас оно стоит примерно 110–115 леев за килограмм. Собрать ребёнка в школу для многих стало проблемой, а если детей несколько, то это просто экономическая катастрофа для отдельно взятой семьи. Да и семей как таковых нет. Осенью вместе с перелётными птицами из Приднестровья на заработки потянулись тысячи местных жителей.

Приказ «фестивалить» подвергся резкой критике в сети. Пока это единственное место, где приднестровцы могут высказывать своё мнение. И то, спрятавшись за аватаркой с фотографией какого-нибудь животного или под вымышленным именем и фамилией. В противном случае недовольных могут отправить «фестивалить» за решётку.

Ответов на серьёзные вопросы у занимающего должность лидера Приднестровья нет. Кишинёв сейчас больше всего беспокоит, как пережить зиму, то есть будет ли газ и по какой цене. В Тирасполе периодически, путаясь в показаниях, говорят что-то невнятное. При этом Левобережье по факту не рассчитывается за газ с Россией. Ничего глава региона не сказал и по визиту в Молдову министра обороны РФ Сергея Шойгу. Удивило его заявление по поводу предстоящей утилизации боеприпасов в Колбасне: «Вопросы, которые касаются сокращения и утилизации боеприпасов, – это внутреннее дело ПМР и РФ. И как мы решим, так и будет». И по переговорам с Молдовой у т. н. президента Левобережья тоже беда. Сначала он добивался встречи с премьер-министром Майей Санду, а потом переключился на тему танка из села Корнешты Унгенского района, который просит передать Приднестровью. Хотя, наверное, это такая тактика, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем. И так уже 29 лет. Без права на нормальную жизнь, надежду и перспективу. И дело тут даже не в признании, которым, как неким фетишем, столько времени обманывают приднестровцев.

Народ прозрел

По мнению лидера приднестровских коммунистов Олега Хоржана, «закружить» приднестровцев в танце на голодный желудок на каком-нибудь очередном балу или фестивале лидеру левобережной Молдовы не удастся, так как народ прозрел и хорошо понимает, что происходит в республике на самом деле. На днях он тоже обратился к согражданам, несмотря на то, что нынешняя власть его попросту устранила как политического оппонента, отправив на 4,5 года в тюрьму.

«Власть в стране фактически захвачена олигархами. Уверен, что приднестровский народ сможет защитить себя и свою республику от тех, кто снова пытается отнять у нас право свободно жить и трудиться в родном краю», – пишет О. Хоржан из тираспольских застенков.

А что же сам народ?

«Почти 30 лет мы живём в борьбе. Жизнь превратилась в сплошное ожидание и веру в лучшее. А они из нашей веры делают себе деньги», – пишет в сети общественник Геннадий Чорба.

«Мне страшно стыдно, что на моей земле, где я родилась и выросла, наплевали на закон и все мыслимые и немыслимые нормы в принципе! Вопреки здравому смыслу, одна фирма идёт вперед, наступая на головы, не жалея жизней людей. Сегодня, когда многие мои друзья покинули этот край в поисках достойной жизни, когда уровень жизни настолько низок, что многие не выходят с детьми на такие мероприятия просто потому, что нет ни копейки в кармане даже на несчастное мороженое ребёнку… мне радоваться нечему… Для кого создано Приднестровье? За что гибли люди? Для чего рисковали жизнью женщины? …Во имя звезды над маркетами? Во главе с «Шерифом», на мой взгляд, мы перестаём существовать как государство в принципе», – считает активист Юлия Вербецкая.

В таких случаях обычно добавить нечего, поэтому говорят: «Ну вот и всё!» Как сами приднестровцы, так и все вокруг. Не так давно чёткую, без дипломатических экивоков позицию по Тирасполю озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. К консенсусу по этому вопросу практически пришла правящая в Молдове коалиция. От ЕС к проблеме подключается опытнейший дипломат, которого не проведёшь, – Кальман Мижей. США на примере с Плахотнюком продемонстрировали неплохое умение коллективно решать самые сложные вопросы. Решение приднестровского вопроса не за горами, – говорят в Кишинёве, Москве, Брюсселе, Вашингтоне и даже в Киеве. До свидания, Приднестровская Молдавская республика? Финита ля комедия?

Горький P. S.

Не нужно быть большим экспертом в приднестровской проблематике, чтобы понять, что там происходит в действительности. Всё – налицо! Две недели в сети обсуждали пост известного российского артиста Леонида Агутина, которого возмутила VIP-зона на концерте в Тирасполе: «У меня есть возможность увидеться со всеми вами. Правда, вы очень далеко. Тут впереди сидят самые уважаемые люди. На вас, друзья мои, которые сидят на стульчиках, лежит большая ответственность. Так как из-за вас мы практически никого не видим и не слышим, вы уж пойте тогда и ведите себя, будто вы там».

КОММЕНТАРИЙ

Освободить от влияния

Владимир Боля, депутат парламента от блока АCUM: Мы рассматриваем Молдову как одно целое. Приднестровье – часть Молдовы, и, конечно же, все процессы демократизации, которые происходят у нас, должны проходить и в Левобережье, потому что там постоянно проживают граждане Молдовы. Сам процесс означает не что иное, как освобождение структур госвласти от влияния одного, двух или трёх человек.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

30 лет зависимости

Эрнест Варданян, политолог: Самозваные VIPы, возомнившие себя хозяевами жизни, даже в этой ситуации показали рядовым приднестровцам их реальное место – на задворках. Оставшееся на левом берегу население, продолжая существовать, а не жить, должно на самом деле служить для удовлетворения всех капризов безграмотных выскочек, объявивших себя элитой и продолжающих 30 лет грабить этих людей и кормить их дешёвыми сказками про независимость. Агутин за минуту сломал всю лицемерную гнусность этой резервации.

Фёдор Неудобный