Дань памяти и уважения нашим предкам: Игорь Додон посетил мемориальный комплекс «Бессмертие» (ФОТО)

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По окончании рабочего дня глава государства посетил мемориальный комплекс «Бессмертие» у села Чинишеуць Резинского района.

Он имеет уникальную историю: летом 1944 года, после освобождения северных районов нашей страны от фашистов, жители села перечислили более 100 тысяч рублей в фонд Красной армии для окончательного разгрома Германии. Всего было собрано более 20 млн. рублей, и построенная на эти деньги танковая колонна дошла до Берлина.

Поэтому мемориальный комплекс посвящен не только Великой Победе над фашизмом, но и трудовому подвигу молдавского народа. Здесь установлены таблички с именами 152 жителей села Чинишеуць, которые в далеком 1944 году передали деньги в фонд Красной армии. А на массивном постаменте, стоящем на холме над мемориалом, возвышается один из тех танков, созданных на деньги трудящихся Молдовы.

Глава государства отдал дань памяти и уважения нашим предкам, внесшим неоценимый вклад в великое общее дело. Он напомнил также, что в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Молдове будут отреставрированы воинские кладбища и мемориалы.

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