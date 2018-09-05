Далеко не уехали: выпившие приятели в Тирасполе спровоцировали серьезное ДТП на угнанной машине

Компания молодых людей отдыхала в одном из ночных клубов Тирасполя. Около часа ночи двое из присутствовавших попросили у третьего ключи от дорогостоящего автомобиля Lexus, чтобы забрать из салона сигареты.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, приятели 21 и 22 лет, разгорячённые спиртными напитками, оказавшись внутри чужого внедорожника, решили прокатиться. Но далеко не уехали. Молодой человек, сидевший за рулём, не справился с управлением и протаранил две стоявшие иномарки – Ford и Mitsubishi. Сила удара была такова, что машину японского производства отбросило на третий автомобиль – припаркованный неподалёку Mercedes.

Злоумышленники вызвали такси и скрылись с места происшествия. Владельцы повреждённых транспортных средств обратились в милицию. Сообщников разыскали сотрудники столичной Госавтоинспекции.

По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства, в том числе сумма материального ущерба, причинённого потерпевшим, устанавливаются.