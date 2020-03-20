“Дадим по рукам!”. Президент разделяет возмущение граждан взлетевшими ценами на продукты и объявляет о жестких мерах

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На этом этапе в Молдове нет никаких проблем с тем, что касается пищевой безопасности. Внутренних запасов и импорта хватит на всех, а потому предпосылок для повышения цен на продукты питания – нет. Об этом в рамках платформы “Президент отвечает” заявил Игорь Додон.

Глава государства, в частности, возмутился ростом цены на гречку в одной из торговых сетей почти что в два раза. Игорь Додон снова призвал экономических агентов прекратить заниматься спекуляциями. В противном случае, обещает глава государства, они будут жестко наказаны.

– Находятся умники, которые хотят заработать за счет граждан в условиях кризиса. Что нам нужно делать? Дадим по рукам! Не поймете – введем лимит цены. Не поймете этого – в условиях ЧП мы можем вмешаться в управление предприятия, чтобы навести порядок, чтобы защитить наших граждан, – заявил Додон.

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