“Дадим Бельцам второй шанс!”: Нестеровский представил свою команду и предвыборную программу (ФОТО)

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Накануне окружной избирательный совет Бельц зарегистрировал Александра Нестеровского в качестве кандидата Партии социалистов на должность примара северной столицы, а также команду кандидатов ПСРМ на должность муниципальных советников. В избирательном бюллетене и Нестеровский, и его команда будут идти под номером 1.

Вчера кандидат ПСРМ представил свою избирательную программу. По словам Нестеровского, реализация каждого из ее пунктов в течение 4 следующих лет после победы – это то, за что социалисты несут ответственность перед бельчанами. Отчитываться о своей работе представители ПСРМ намерены по истечении каждого квартала, то есть, каждые три месяца.

– Наша программа основывается исключительно на тех приоритетах, которые обозначали бельчане в ходе прямого диалога, а потому отражает интересы именно бельчан! Она состоит из 12 пунктов и в ближайшее время будет опубликована на сайте nesterovskii.md. Уважаемые бельчане! 20 октября решится судьба нашего города. Дайте Бельцам второй шанс! Голосуйте за Партию социалистов и её кандидатов – №1 в избирательных бюллетенях! – призвал Нестеровский.