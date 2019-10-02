Дача взятки попала на видео: двое мужчин пытались повлиять на уголовное дело за 10 тысяч евро (ВИДЕО)

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Сегодня, 2 октября, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам задокументировала двух мужчин, подозреваемых во взяточничестве. Предполагается, что они получили 10 000 евро, чтобы повлиять на правоохранителей и закрыть уголовное дело, возбужденное по факту изнасилования.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, взамен подозреваемые должны были убедить жертву забрать ее заявление из полиции. Более того, они утверждали, что смогут повлиять на некоторых сотрудников ГИП с тем, чтобы последние приняли благоприятное решение в отношении подозреваемого.

В связи с этим сотрудники Службы внутренней безопасности и антикоррупции совместно с прокурорами провели серию обысков в домах подозреваемых, где были изъяты деньги, переданные под контролем правоохранителей, а также другие материалы, представляющие интерес для уголовного дела.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.