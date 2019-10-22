Дача взятки через книгу: двух полицейских из Бельц задержали по подозрению в коррупции

Дача взятки через книгу: двух полицейских из Бельц задержали по подозрению в коррупции

Два офицера Инспектората полиции Бельц были задержаны вчера вечером сотрудниками НАЦ и прокурорами. Они подозреваются в пассивной коррупции.

По данным осведомителя, полицейские вымогали у него 200 евро, пообещав взамен повлиять на ход дела, возбужденного по факту хулиганства. Один из полицейских посоветовал мужчине положить деньги в книгу и оставить её в зале четвёртого сектора ИП Бельц. Эти действия были задокументированы офицерами НАЦ, сообщает пресс-служба ведомства.

По факту пассивной коррупции возбуждено уголовное дело. Полицейские были арестованы на 72 часа и помещены в изоляторы ИП Глодян и ИП Фалешт. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.

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