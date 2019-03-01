Да здравствует весна: грядущая неделя будет тёплой и солнечной

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По прогнозам метеорологов, на следующей неделе ожидаются температуры до +18°C в дневное время. Температурный максимум прогнозируют на следующую пятницу в южной части страны. На севере и в центре воздух прогреется до +16°C.

Начиная со следующей недели значительно потеплеет. Так, с понедельника по четверг дневные максимумы в северной части страны достигнут +13°C. На юге будет до 15 градусов тепла, а в центральной части страны – 14 градусов выше нуля, пишет tv8.md.

Значительно теплее будет и в ночное время. Начиная со вторника, ночные температуры подрастут с +2°C до +6°C к концу недели.

На следующей неделе синоптики не исключают и небольшое количество осадков. Во вторник и среду слабый дождь ожидается в южной части страны, а в четверг – на севере и в центре.