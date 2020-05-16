Да будет свет: благодаря усилиям Иона Чебана жителей зоны села Добружа спустя 8 лет подключили к электроэнергии

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С сегодняшнего дня у жителей одной из жилых зон села Добружа, которое входит в состав муниципия Кишинёв, будет электроэнергия. 8 лет семьи жили в темноте, а дети делали домашнее задание при свечах. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан.

– Сегодня я посетил село, поговорил с жителями. Я рад тому, что они, живя в 21 веке, не будут вынуждены отказываться от телевизоров, мобильных телефонов и других электроприборов, а дети не будут больше выполнять домашнее задание при свечах, – написал градоначальник.

По его словам, реализация проекта длилась 4 месяца и стала возможной благодаря переговорам с компанией “Premier Energy Distribution”. Проект предусматривал строительство линии электропередачи протяженностью 5,5 км и установку двух трансформаторных станций. Стоимость работ составила 1,7 млн леев.

– Этот случай является примером, который демонстрирует, что при желании можно достичь любой цели. Пригород является частью Кишинева, поэтому люди там должны иметь хорошие условия жизни, – отметил Чебан.

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