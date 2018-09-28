Цырдя задал вопросы Румынии, ДПМ и Генпрокуратуре в связи с публикациями Timpul

Одним из ключевых спонсоров газеты Timpul de Dimineață, которая надругалась над мощами Святого Пантелеимона в своей публикации, является департамент “Румыны отовсюду” (Romani de Pretutindeni).

Об этом на своей странице в соцсети написал депутат от Партии социалистов, политический эксперт Богдан Цырдя. Он отметил, что на эту “промокашку” тратятся серьезные деньги.

– 2009 – 774 648.38 леев

2010 – 214 355.5 леев

2011- 342 048.11 леев

2012 -753 780.58 леев

2013 – получили. Данных нет.

2014 – 408 139 леев

2015 – 429 611.41 леев

2017 – Timpul de dimineaţă получил 429 448,15 леев на газету и ещё 429 448,15 леев на проект Unirea TV.

Всего – 3 781 477 леев. Учитывая, что цифры за 2013 год неизвестны, получается более 4 млн леев.

Это официально. На самом деле суммы в разы больше, так как поступают по закрытым каналам – посольство, консульство и тд.

Ранее газета открыто поддержала нетрадиционные браки, выступала с критикой сторонников традиционной семьи, критиковала президента за якобы нарушение прав сексменьшинств.

В связи с этим у нас вопрос к правительству Румынии:

1. Кощунственное отношение газеты Timpul к православным святым – официальная позиция Румынии?

2. Поддержка секс-меньшинств – это часть румынской политики в Молдове? Просто мы знаем, что в Румынии 5-6 октября будет референдум по отношению к традиционной семье.

3. Также есть вопрос и к ДПМ. Газету Timpul многие относят к холдингу демократов. ДПМ разделяет это отношение к православным святым и к нетрадиционным семьям?

4. И вопрос к Генпрокуратуре. Эти действия подпадают под статью 346 УК, которая предусматривает штраф в размере до 650 условных единиц, или тюремное заключение на срок до 3 лет.

ГП собирается реагировать, или опять сделает вид, что все хорошо, идем на дно? – поинтересовался депутат.