Цырдя высмеял стратегию Нэстасе: В первом туре прятался от избирателей, во втором будет прятаться от Чебана

Политолог и депутат Партии социалистов прокомментировал тот факт, что кандидат партии “Платформа достоинства и правды” отказался от открытых дебатов, ранее предложенных им кандидатом Партии социалистов Ионом Чебаном.

Свое мнение по этому поводу Богдан Цырдя опубликовал на своей странице в соцсети.

– Сегодня бесстрашный борец “за права насекомых” Андрей Нэстасе отказался выйти на открытые дебаты с Ионом Чебаном. Напомним, что Чебан пригласил его выйти к арке, на виду у всех граждан. Ну что тут скажешь? Стратегия Нэстасе понятна. В первом туре он прятался от избирателей. Во втором туре он будет прятаться от Чебана. На самом деле Нэстасе продолжает “славную традицию” Сильвии Раду. И закончит, скорее всего, так же, как и сия госпожа, – отметил политолог.

Напомним, что сразу после оглашения результатов выборов Ион Чебан призвал своего контркандидата ежедневно проводить публичные дебаты по самым актуальным проблемам для Кишинева, однако Андрей Нэстасе отказался участвовать в них. Второй тур выборов генерального примара столицы пройдет 3 июня.