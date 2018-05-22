Цырдя высмеял стратегию Нэстасе: В первом туре прятался от избирателей, во втором будет прятаться от Чебана

Цырдя высмеял стратегию Нэстасе: В первом туре прятался от избирателей, во втором будет прятаться от Чебана

Политолог и депутат Партии социалистов прокомментировал тот факт, что кандидат партии “Платформа достоинства и правды” отказался от открытых дебатов, ранее предложенных им кандидатом Партии социалистов Ионом Чебаном. 

Свое мнение по этому поводу Богдан Цырдя опубликовал на своей странице в соцсети.

– Сегодня бесстрашный борец “за права насекомых” Андрей Нэстасе отказался выйти на открытые дебаты с Ионом Чебаном. Напомним, что Чебан пригласил его выйти к арке, на виду у всех граждан. Ну что тут скажешь? Стратегия Нэстасе понятна. В первом туре он прятался от избирателей. Во втором туре он будет прятаться от Чебана. На самом деле Нэстасе продолжает “славную традицию” Сильвии Раду. И закончит, скорее всего, так же, как и сия госпожа, – отметил политолог. 

Напомним, что сразу после оглашения результатов выборов Ион Чебан призвал своего контркандидата ежедневно проводить публичные дебаты по самым актуальным проблемам для Кишинева, однако Андрей Нэстасе отказался участвовать в них. Второй тур выборов генерального примара столицы пройдет 3 июня.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md