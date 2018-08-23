Цырдя высмеял самоназначивших себя “борцами с олигархами” Санду и Нэстасе

Цырдя высмеял самоназначивших себя “борцами с олигархами” Санду и Нэстасе

На своей странице в соцсети политолог отметил, что ничего странного в этом “театре абсурда” нет, так как ранее к самоназначениям прибегли и другие политические деятели страны. 

– К. Гурин сам же провел конкурс…и сам же назначил себя генпрокурором. 

В. Плахотнюк сам же назначил себя «координатором» Молдовы.

Р. Кодряну сам же назначил себя и.о. мэра столицы.

Получивший 7 лет за коррупцию И. Шор… назначил себя “борцом с коррупцией”.

Тогда в чем проблема, что фин олигарха В. Цопа, А. Нэстасе, и доверенное лицо олигарха В. Филата, М. Санду, … решили назначить себя “борцами с олигархами”? – отметил он. 

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