Цырдя: Вы – правительство Фейсбука, и все ваши “результаты” – только для Фейсбука (ВИДЕО)

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Депутат ПСРМ выступил с разгромной речь с трибуны парламента.

– Зачем вы насилуете Конституцию? Об этом говорит даже ваш министр юстиции – Станислав Павловский, основатель ППДП. Почему вы не выдвинули ваш проект Венецианской комиссии? Или знали, что он будет отклонен, как и ваша концепция реформы юстиции? – с этих слов начал свое выступление Цырдя.

Он также ответил на критику “АКУМ” в адрес главы государства.

– Вы отдаете аэропорт Ротшилду, а Додон должен вас хвалить? А вас кто предложил на должности, кто принимал присягу, кто впоследствии издал указ? Святой дух? – заявил он.

Социалист обличил двойные стандарты “АКУМ”, отметив, что блок обвинил ПСРМ “в подковерных играх”, когда у самих “рыльце в пушку”.

– Господин Дьяков говорит, что вы звонили по три раза в день демократам. Ваши депутаты обращаются к вашему прокурору, чтобы был арестован президент страны. Вам это кажется нормальным? И кто из нас “играет? – возмутился Цырдя.

Он также перечислил все “анти-достижения” правительства, подчеркнув, что деятельность кабинета министров иначе, как провалом, назвать нельзя.

– Ноль арестов, ноль возвращенных активов. Протесты Horeca, перевозчиков, фермеров. Электроэнергия подорожала на 15% на севере, на 6% в Кишиневе. Что сделало правительство? Ничего! ПСРМ и президент предлагают индексацию пенсий, компенсации за отопление, пособия для инвалидов. Правительство их отклоняет, говорит, что денег нет, что МВФ против. И лишь в день отставки выходит с повышениями, обещает пенсионерами “золотые зубы”, а инвалидам – машины Porshe, как у министров юстиции и экономики. Что, вы уже получили согласие МВФ на то, что “невозможно”? У вас есть деньги? Я вам скажу: у вас нет ничего! Только декларации. Вам на самом деле не жаль людей, которых вы обманываете таким образом? Вы – правительство Фейсбука, и все ваши “результаты” – только для Фейсбука – добавил он.

Цырдя также отметил, что Санду поняла, что ее рейтинг падает, что результатов нет и не будет, а местные выборы проиграны. Именно поэтому, по его мнению, премьер и инициировала весь этот конфликт, в надежде, что она будет отправлена в отставку и будет выглядеть как жертва, а не как слабый премьер.

– Амбиции госпожи Санду поставили под угрозу демократию, стабильность и будущее страны. И последнее. Вы говорили, что вы не ведете переговоры по вопросу юстиции. А для нас ценности не могут быть предметом переговоров. Свобода, справедливость и равенство не обсуждаются. Страна не продается, – заключил он.