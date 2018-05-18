Цырдя: Все бьют по Додону, потому что он с Путиным, а с кем Путин, с тем и правда

Политолог и депутат Партии социалистов жестко ответил критиканам президента.

Так, он отметил, что хотя и Санду, и Усатый, и Нэстасе, и Гимпу на словах борются с Плахотнюком и критикуют некий мифический бином, протестуют они не у офиса ДПМ, а у офиса Партии социалистов и у президентуры. Кроме этого, они жестко, не выбирая эпитетов, критикуют Додона, но почему-то теряют дар речи, когда их спрашиваешь про Плахотнюка.

– А, может, потому, что нет никакого бинома и “Плаходона”? Может все намного проще. Есть Госдеп. И есть слуги Госдепа. ДПМ, ЛП, ПДС Санду, ПДП Нэстасе – все под Госдепом. Вы верите, что одна слуга Госдепа борется против другой слуги Госдепа? Вот и бьют все по Додону, потому что он с Путиным. А с кем Путин, с тем и правда, – отметил Цырдя.