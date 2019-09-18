Цырдя: Возвращение в парламент лакеев Плахотнюка означает возвращение самого Плахотнюка

1) В 2013 коммунист Загородный руководил комиссией по убийству Сорина Пачу на Царской Охоте людьми ДПМ. В итоге виновным оказался судья Крецу! Прокурор Зубко – ни при чем!

2) В феврале 2013 коммунист Рейдман руководил комиссией БЕМ. В итоге БЕМ был приватизирован Шором/Плахотнюком!

3) В 2014 они включили в свои списки только людей Плахотнюка. Видимо, это и есть борьба с Плахотнюком! Потом они перешли всей отарой в ДПМ.

4) В 2015 они назло Плахотнюку голосовали за его фина Канду на должность спикера и за Габурича на должность премьера. Во имя БЕМ и миллиарда. В итоге Габурич вывел 5.4 млрд леев из Нацбанка в пользу Шора!

5) В 2016 они бойкотировали выборы президента, надеясь, что левый электорат не выйдет на голосование! Вначале обдумывали призвать порвать бюллетени, как это ранее сделал Усатый, но вовремя поняли – засветятся!

6) В 2018 они били по Ивану Чебану, призывая пенсионеров не давать ему свои голоса! Расчет был на победу Сильвии Раду!

7) В 2019 они требовали импичмента Додона, снятия с гонки ПСРМ, потому что так хотела ДПМ!

И вот сегодня эта партия продолжает поливать помоями социалистов только за то, что они прогнали из власти ДПМ и Плахотнюка.

А знаете, почему нам удалось избавиться от режима Плахотнюка?

Потому что в парламент не прошли ПКРМ, ЛП и НП. Эти партии составляли основу власти Плахотнюка.

И да: их возвращение в парламент означает возвращение Плахотнюка.