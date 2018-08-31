Цырдя: Власти “гордой” Молдовы позволили себе пресмыкаться перед холопом США

Хамское поведение унионистов на молдо-румынской границе, после суток прессинга пропущенных в нашу страну, полностью дискредитирует заявления Адриана Канду и Павла Филипа о том, что Молдова – гордая страна и больше никому не позволит унижать себя.

Об этом заявил депутат от Партии социалистов, политический эксперт Богдан Цырдя. Отметил он и унизительное для Молдовы поведение властей соседней страны: сначала румынский Сенат отчитал молдавские власти, потребовав немедленно пропустить иностранных граждан, а затем Бухарест “вызвал на ковер молдавского посла, дав тому хороших тумаков”.

– Что должна была сделать в этой ситуация не «гордая», а заурядная страна? Она должна была поступить в соотвествии с законом и международным правом: 1. Задержать хулиганов;

2. Составить протокол;

3. Объявить персонами нон-грата и выдворить из страны, с запретом въезда в Молдову;

4. Завести уголовное дело за попытку незаконного пересечения границы, хулиганизм и сопротивление полиции;

5. Сделать жесткое заявление от МИДЕИ;

6. Вызвать срочно румынского посла и потребовать объяснений. Что сделали власти «гордой» Молдовы? Для начала пропустили всех унионистов, кроме Г.Симиона. Потом обеспечили им зеленый коридор и барские столы во многих селах. Ну и, под конец, МИД извинился перед Румынией, обещав что впредь такого больше не повторится! То есть жертва извинилась перед агрессором. Утешает то, что сделал МИД это гордо, в вертикальной позе. Нам сильно хочется верить, что было именно так. Ладно, если бы МИД пресмыкался перед хозяином, то есть, США. Но пресмыкаться перед холопом США, это уже дно, чесслово, – отметил Цырдя.