Цырдя: “В Молдове обсуждались два вопроса – ремонт сарая и евроинтеграция” (ВИДЕО)

Нелегитимный парламент, которому не верит 90% населения, не имеет право принимать важнейшие решения в стране и делать вид, что это происходит от имени народа. Об этом, выступая с парламентской трибуны, заявил депутат ПСРМ Богдан Цырдя, в рамках обсуждения проекта о внесении евроинтеграции в высший закон страны.

– В Молдове есть такой анекдот: «На заседании в селе обсуждались два вопроса: ремонт сарая и европейская интеграция. Примар села встает и говорит: «Уважаемые сельчане! Так как денег на ремонт сарая нет, предлагаю перейти сразу ко второму вопросу», – пошутил Цырдя.

Депутат отметил, что недоумевает, как можно серьезно говорить о европейской интеграции, если не это нет ни единого шанса.

– А если нет ни единого шанса, зачем прописывать ее в Конституции? В шутку или это издевательство? – сказал он.

Цырдя также отметил, что не понимает, почему этот проект появился именно перед избирательной кампанией.

– Есть европейская директива или это написано в Плане по ассоциации? Или может какой-то европейский комиссар заявил, что нужно подмять юстицию, запугать журналистов, украсть миллиард, прихватизировать «Air Moldova», но главное – внести европейскую интеграцию в Конституции и спустя 2 месяца мы вступим в ЕС? Как может нелегитимный парламент, который не представляет волю народа и которому не верит 90% населения, менять высший закон страны и делать вид, что это происходит от имени народа? Выйдите на референдум, чего вы боитесь? Кстати, практически все страны, которые присоединились к ЕС и НАТО, провели референдумы, – добавил он.

Социалист также отметил, что существуют гораздо более важные в стране проблемы, однако власть не стремится решать их. В частности, речь о пенсионерах, инвалидах, детях-инвалидах и многих других категориях населения, которые едва сводят концы с концами.

– Что мы делаем для этих людей? Вносим европейскую интеграцию в Конституцию? Если вам важны эти люди, сделайте что-то и для них, не только для вас, – подытожил Цырдя.