Цырдя: В чем еще, кроме пола, разница между Плахотнюком и Санду?

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На протяжении двух лет блок “АКУМ” обвинял Влада Плахотнюка в использовании идеологических механизмов для разделения общества и отвлечения граждан от существующих в стране проблем. Однако сегодня ПДС и ППДП используют эту же тактику. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил депутат ПСРМ Богдан Цырдя.

– На протяжении двух лет представители одного из политических блоков обвиняли нас в том, что Плахотнюк и Додон используют геополитические факторы, чтобы привнести хаос в общество, манипулировать избирателем и купить голоса. Тогда также велись дискуссии по поводу: Евразийского союза или ЕС, языка – румынский или молдавский, автономии и федерализации, по поводу того, кто инициировал и кто остановил приднестровский конфликт и т.д. Сегодня блок “АКУМ” делает то же самое. Они выступают с инициативой подписания декларации об объединении с ЕС, которую они же ранее критиковали и саботировали в 2018-м. Они выступили с вотумом недоверия министру Чокой, сфальсифицировав и вырвав из контекста его заявления по поводу миротворческой роли России в приднестровском конфликте, – отметил социалист.

Таким образом, Цырдя пришел к выводу, что “акумовцы” используют те же методы, в которых еще совсем недавно они сами обвиняли Плахотнюка. И это несмотря на то, что ранее партии “АКУМ” в обоих соглашениях, подписанных с ПСРМ, обязались отказаться от раскола общества по этническим, языковым, национальным, геополитическим критериям.

– На протяжении 5 лет я задаюсь вопросом: в чем еще, кроме пола, разница между Плахотнюком и Санду? Я не понимаю. Они создавали альянс в парламенте, голосовали за приватизацию ВЕМ, за сдачу аэропорта, голосовали один за другого, были в одном правительстве, украли миллиард и т. д. Канду голосовал за Санду, Санду – за Канду, Плахотнюк призывал голосовать за Санду. Теперь те же практики. Спросите их: когда вы были честными – тогда, сейчас или никогда? – подытожил он.