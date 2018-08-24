Цырдя в 74-ю годовщину Ясско-Кишиневской операции: Эта дата – ключевой тест на вшивость элит

24 августа 1944 года Красная Армия освободила Молдавию от немецко-румынских захватчиков. Это стало избавлением нашей страны от фашистских армий Германии и Румынии, которые уничтожили 300.000 евреев, 50.000 цыган, тысячи молдаван.

Об этом в 74-ю годовщину Ясско-Кишиневской операции напомнил политолог, депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя. В связи с этим он отметил, что эта памятная для всего молдавского народа дата является “лакмусовой бумажкой”, показывающей истинную сущность молдавской политической элиты.

– 24 августа – это ключевой тест на вшивость элит. Рубикон. Взгляните, кто чествует память более 11.000 солдат, погибших только на Шерпенском направлении?

Демпартия? Не видел. Как они могут праздновать освобождение Молдовы от тех, кому они сегодня раболепно подчиняются? На всех каналах ДПМ критикуют пакт Молотова Риббентропа, плюют ядом в СССР и советских солдат. Про Германию – ни слова.

Пас-Да, то есть Санду и Нэстасе? Тем более нет! Санду и Нэстасе – граждане Румынии. Они фаны и потомки тех, кто истребляли наших граждан. Они открыто призывают к ликвидации Молдовы, а значит и молдаван. Причем без боя, сразу всех и оптом.

Почтили память героев и освобождение Молдовы только ПСРМ и ПКРМ. Других не видел. Зато видел, как подонки из партии Шалару осквернили памятники борцов с фашизмом.

Вот и все, что нужно знать о молдавских “патриотах”. Взгляните, как ДПМ и Пас-Да замолчали. А все потому, что они заодно. Все остальное от лешего.

Они вам будут говорить про демократию, процветание, борьбу с коррупцией. Пасда даже будет убеждать, что все равны, что все должны объединиться вокруг них. А на деле они нас презирают и искренне ненавидят.

За нашу победу, за наши достижения, за бесплатную медицину и образование, за передовую науку!

И они все это уничтожали как могли. И их ничто не остановит, кроме нас.

Смогли в 1944, сможем и в 2019, – подчеркнул социалист.